Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Die Pfizer-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 46,96 EUR abwärts. Bei 46,88 EUR markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.417 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,51 EUR erreichte der Titel am 20.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 13,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2022 auf bis zu 40,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,00 USD für die Pfizer-Aktie.

Pfizer ließ sich am 01.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.638,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24.094,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 31.01.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 6,45 USD in den Büchern stehen haben wird.

