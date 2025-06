Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Zuletzt sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 23,73 USD zu.

Die Pfizer-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 23,73 USD. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 23,90 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,48 USD. Bisher wurden via New York 891.281 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2024 markierte das Papier bei 31,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 32,89 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 13,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Pfizer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,71 USD belaufen. Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 29,00 USD.

Pfizer veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 0,55 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,72 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,88 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,00 USD fest.

