Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfizer. Kaum Ausschläge verzeichnete die Pfizer-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 25,65 USD.

Die Pfizer-Aktie kam im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 25,65 USD. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 25,83 USD zu. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 25,58 USD. Bei 25,62 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 880.626 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,97 Prozent. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,44 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,69 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,71 USD je Pfizer-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,17 USD an.

Am 29.04.2025 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 13,72 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,88 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Pfizer am 05.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Pfizer-Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,00 USD je Pfizer-Aktie.

