Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagnachmittag freundlich

Pfizer im Blick

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 29,69 USD.

Die Pfizer-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 29,69 USD. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 29,76 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,45 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 599.625 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,62 USD erreichte der Titel am 14.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 16,60 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2024 Kursverluste bis auf 25,21 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 15,09 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Pfizer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,68 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,40 USD je Pfizer-Aktie aus.

Pfizer ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer ebenfalls 0,41 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,28 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,73 Mrd. USD in den Büchern standen.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

