Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag mit Abschlägen

Die Pfizer-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 46,72 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfizer-Aktie bis auf 46,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,72 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 319 Pfizer-Aktien.

Bei einem Wert von 54,51 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2021). Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 14,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2022 (40,16 EUR). Mit einem Kursverlust von 16,33 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 49,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 01.11.2022. Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 1,34 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.638,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 24.094,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 31.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 6,45 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Tesla-Aktie in Rot: Musk schlägt erneut Tesla-Aktien für Milliarden US-Dollar los

Neuer Twitter-Chef Elon Musk mit Drohung an Ex-Werbekunden - einige Mitarbeiter werden zurückgeholt

BioNTech-Aktie steigt: China gibt grünes Licht für BioNTech-Impfstoff für Ausländer - Angepasster Impfstoff deutlich wirksamer gegen Omikron

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com