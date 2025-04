Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Nachmittag seitwärts

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfizer. Mit einem Kurs von 21,57 USD zeigte sich die Pfizer-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Pfizer-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 21,57 USD. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 21,66 USD. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,29 USD nach. Bei 21,64 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 2.020.109 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,54 USD) erklomm das Papier am 31.07.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 46,20 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,92 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,04 Prozent.

Nachdem Pfizer seine Aktionäre 2024 mit 1,69 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,71 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,40 USD für die Pfizer-Aktie.

Am 04.02.2025 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,76 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfizer einen Umsatz von 14,25 Mrd. USD eingefahren.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Pfizer möglicherweise am 05.05.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,95 USD je Aktie.

