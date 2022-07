Pfizer Aktie News: Pfizer verliert am Vormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 11.07.2022 09:22:00 Uhr 0,3 Prozent auf 52,30 EUR. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 51,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,20 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 1.682 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.12.2021 auf bis zu 54,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,04 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,18 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 57,63 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,33 USD an.

Am 03.05.2022 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,62 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 25.661,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.582,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 75,98 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 28.07.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 01.08.2023 dürfte Pfizer die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,58 USD je Aktie belaufen.

