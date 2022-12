Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gibt am Dienstagvormittag nach

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 49,30 EUR. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 49,28 EUR ein. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 49,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.000 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Bei 54,50 EUR markierte der Titel am 20.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Am 24.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,20 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 25,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,00 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 01.11.2022 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,34 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 22.638,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 6,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24.094,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2023 erfolgen.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,48 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

