Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Vormittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 25,80 EUR nach oben.

Um 09:19 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfizer-Aktie bisher bei 25,85 EUR. Bei 25,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 4.212 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 06.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,60 EUR. Dieser Wert wurde am 04.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 8,53 Prozent wieder erreichen.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,86 USD für die Pfizer-Aktie.

Am 30.01.2024 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,14 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 41,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14.249,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 24.290,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2024 2,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

