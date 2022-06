Pfizer Aktie News: Pfizer am Mittag mit Verlusten

Die Pfizer-Aktie musste um 15.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 45,92 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 45,64 EUR. Mit einem Wert von 45,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.913 Pfizer-Aktien.

Am 20.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,51 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 15,76 Prozent Luft nach oben. Am 16.06.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,49 EUR. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 41,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,33 USD.

Pfizer ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,62 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 75,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25.661,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 14.582,00 USD ausgewiesen worden waren.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 02.08.2022 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,38 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

MorphoSys-Aktie in Grün: Pfizer will bei Krebsmittel mit MorphoSys kooperieren - Pfizer-Aktie leichter

Affenpocken im Fokus: Welche Impfstoff-Aktien gewinnen

Moderna-Aktie legt zu: Moderna erhofft sich Zulassung von Omikron-Booster im Spätsommer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com