Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Pfizer am Dienstagnachmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 29,45 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 29,45 USD zu. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 29,45 USD. Bei 29,17 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 556.091 Pfizer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2023 auf bis zu 37,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 22,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,21 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 14,38 Prozent sinken.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,69 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,00 USD.

Pfizer ließ sich am 01.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,61 Prozent auf 14,88 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 18,28 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Pfizer-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2024 2,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

