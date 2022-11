Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag auf rotem Terrain

Die Pfizer-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:22 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 46,18 EUR. Bei 46,18 EUR markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 46,30 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.720 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 15,27 Prozent niedriger. Am 24.02.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,81 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 49,00 USD.

Am 01.11.2022 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 1,34 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 22.638,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24.094,00 USD umgesetzt worden waren.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,46 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

