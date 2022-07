Pfizer Aktie News: Pfizer büßt am Nachmittag ein

Die Pfizer-Aktie musste um 19.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 49,92 EUR. Im Tief verlor die Pfizer-Aktie bis auf 49,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.664 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Bei 54,51 EUR erreichte der Titel am 20.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 8,42 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,73 EUR am 20.07.2021. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,33 USD.

Am 03.05.2022 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25.661,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 75,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.582,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Pfizer-Bilanz für Q2 2022 wird am 28.07.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 01.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,52 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Erste Schätzungen: Pfizer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Spannende Wochen: Was auf BioNTech zukommt

GlaxoSmithKline-Aktie in Grün: GSK-Aktionäre heben Daumen für Ausgliederung von Consumer-Health-Geschäft

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com