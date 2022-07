Pfizer Aktie News: Pfizer am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 19.07.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 50,20 EUR. Die Pfizer-Aktie sank bis auf 50,05 EUR. Bei 50,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 483 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,51 EUR) erklomm das Papier am 20.12.2021. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,73 EUR ab. Abschläge von 48,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,33 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 03.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,93 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25.661,00 USD – ein Plus von 75,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 14.582,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Pfizer am 28.07.2022 vorlegen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Pfizer möglicherweise am 01.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2022 6,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Erste Schätzungen: Pfizer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Spannende Wochen: Was auf BioNTech zukommt

GlaxoSmithKline-Aktie in Grün: GSK-Aktionäre heben Daumen für Ausgliederung von Consumer-Health-Geschäft

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com