Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verliert am Montagmittag

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 48,78 EUR. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,46 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 6.448 Stück.

Am 20.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,51 EUR an. Mit einem Zuwachs von 10,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,16 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,17 USD aus.

Pfizer gewährte am 01.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 1,34 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24.094,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 22.638,00 USD.

Am 31.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,48 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

