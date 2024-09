Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagnachmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 29,39 USD abwärts.

Die Pfizer-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 29,39 USD abwärts. Im Tief verlor die Pfizer-Aktie bis auf 29,30 USD. Bei 29,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 3.846.169 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2023 bei 34,11 USD. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 13,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 25,21 USD fiel das Papier am 27.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 16,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Pfizer seine Aktionäre 2023 mit 1,65 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,68 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,40 USD.

Am 30.07.2024 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer ebenfalls 0,41 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 13,28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,73 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 29.10.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 2,64 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren gekostet

TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor 3 Jahren verloren