Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt fiel die Pfizer-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 26,33 USD ab.

Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 26,33 USD. Das bisherige Tagestief markierte Pfizer-Aktie bei 26,28 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,49 USD. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 970.080 Stück gehandelt.

Am 31.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 19,77 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,49 USD am 16.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,65 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,67 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 31,20 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 29.10.2024. Es stand ein EPS von 0,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer noch ein Gewinn pro Aktie von -0,42 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,70 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,23 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 04.02.2025 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2024 2,91 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

