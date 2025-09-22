Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gewinnt am Abend an Boden

Kurs der Pfizer

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 24,22 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,7 Prozent auf 24,22 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfizer-Aktie bisher bei 24,36 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 24,09 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.917.992 Pfizer-Aktien.

Am 10.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,43 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 25,65 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,92 USD am 10.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 15,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,17 USD aus.

Am 05.08.2025 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 0,01 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,28 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,65 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 3,09 USD je Aktie aus.

