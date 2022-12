Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag höher

Das Papier von Pfizer legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 48,76 EUR. Die Pfizer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,78 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 48,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.242 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,40 EUR) erklomm das Papier am 11.07.2022. 8,69 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,41 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,17 USD.

Pfizer gewährte am 01.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 1,34 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.638,00 USD – das entspricht einem Minus von 6,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.094,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 31.01.2023 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 30.01.2024 dürfte Pfizer die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,48 USD je Pfizer-Aktie.

