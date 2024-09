Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Dienstagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Pfizer zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Pfizer konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 29,41 USD. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 29,44 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,26 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 829.346 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2023 bei 34,11 USD. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 13,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,21 USD. Dieser Wert wurde am 27.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 14,28 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Pfizer seine Aktionäre 2023 mit 1,65 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,68 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,40 USD für die Pfizer-Aktie.

Pfizer veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,41 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent auf 13,28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Pfizer am 29.10.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2024 2,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

