Pfizer Aktie News: Pfizer verliert am Nachmittag

Die Pfizer-Aktie musste um 27.05.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 50,45 EUR. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 49,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 20.489 Pfizer-Aktien.

Am 20.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,51 EUR an. Gewinne von 7,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2021 Kursverluste bis auf 31,47 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 60,31 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 52,33 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 03.05.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 75,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25.661,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.582,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Pfizer am 02.08.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,35 USD je Pfizer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

BioNTech-Aktie: Gewinne gegen den Krebs

Pfizer-Aktie etwas höher: Pfizer eröffnet Produktionsstandort in Freiburg

Pfizer-Aktie springt an: Impfstoff-Zulassung für Kleinkinder geplant - BioNTech-Aktie freundlich

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com