Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 23,49 USD zu.

Die Pfizer-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 23,49 USD. Bei 23,50 USD erreichte die Pfizer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 22,73 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 2.315.405 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei 31,54 USD markierte der Titel am 31.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 34,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (20,92 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 10,94 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,20 USD.

Pfizer veröffentlichte am 04.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,66 Prozent auf 17,76 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden. Am 05.05.2026 wird Pfizer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 2,94 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

