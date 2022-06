Pfizer Aktie News: Pfizer gewinnt am Nachmittag an Boden

Das Papier von Pfizer legte um 29.06.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 48,96 EUR. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,96 EUR. Bei 48,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.185 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,51 EUR) erklomm das Papier am 20.12.2021. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 10,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.06.2021 bei 32,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 52,33 USD.

Pfizer gewährte am 03.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,62 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 25.661,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 75,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 14.582,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 28.07.2022 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 01.08.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 5,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

BioNTech-, Pfizer- und Moderna-Aktien in Grün: Neue Daten zu Omikron-Impfstoffen

BioNTech-Aktie springt hoch: Bau von erster BioNTech-Produktionsstätte in Afrika angelaufen

BioNTech, Pfizer & Moderna: Empfehlung der US-Gesundheitsbehörde für Corona-Impfungen für kleine Kinder

