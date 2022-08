Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag in Rot

Der Pfizer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 47,00 EUR. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 46,76 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.514 Pfizer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.12.2021 auf bis zu 54,51 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,35 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,96 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,20 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 28.07.2022 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.742,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 46,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18.977,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 01.11.2022 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2022 6,50 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

