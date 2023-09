Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagvormittag ohne große Veränderung

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Pfizer. Mit einem Wert von 32,12 USD bewegte sich die Pfizer-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Pfizer-Aktie zeigte sich um 22:15 Uhr stabil und notierte im AMEX-Handel bei 32,12 USD. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,18 USD. Bei 31,80 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,18 USD. Bisher wurden via AMEX 39.050 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,91 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 70,98 Prozent Luft nach oben. Bei 31,80 USD fiel das Papier am 28.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 0,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,25 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 01.08.2023. Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 2,04 USD je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 54,10 Prozent auf 12.734,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.742,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 31.10.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 29.10.2024 dürfte Pfizer die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,30 USD je Aktie.

