Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Pfizer am Mittag ins Minus

Um 12:22 Uhr fiel die Pfizer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 46,32 EUR ab. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 46,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 10.450 Stück.

Am 20.12.2021 markierte das Papier bei 54,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,35 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 31,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,20 USD.

Pfizer gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,07 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.742,00 USD – ein Plus von 46,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 18.977,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Pfizer am 01.11.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,50 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Moderna-Aktie, Novavax-Aktie & Valneva-Aktie: Briten gehen beim Boostern voran

BioNTech- und Pfizer-Aktien in Rot: Moderna verklagt BioNTech und Pfizer - Moderna-Aktie gibt nach

BioNTech-Aktie: BioNTech und Pfizer haben Antrag für aktualisierten Impfstoff vervollständigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com