Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Pfizer

Das Papier von Pfizer befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,5 Prozent auf 48,02 EUR ab. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 47,92 EUR ein. Mit einem Wert von 47,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 199 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,20 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 9,74 Prozent wieder erreichen. Bei 39,20 EUR fiel das Papier am 24.02.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,50 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,17 USD je Pfizer-Aktie an.

Pfizer gewährte am 01.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 1,34 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 22.638,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 24.094,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 30.01.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2024 4,27 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

BioNTech-Aktie an der NASDAQ tiefrot: BioNTech-Booster in Hongkong wohl bald möglich

BioNTech-Aktie schließt fest: COVID-Impfstoff von BioNTech in China eingetroffen

BioNTech-Aktie schließt stärker: Deutsche Staatsbürger in Volksrepublik China sollen mit BioNTech geimpft werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com