Sandoz erzielt Studienerfolg mit Biosimilar zu Eylea - Novartis-Aktie auf rotem Terrain

Phase-III-Studie

Die Novartis-Tochter Sandoz hat mit ihrem Biosimilar zu dem Wirkstoff Aflibercept einen klinischen Studienerfolg erzielt.

Die Phase-III-Studie Mylight zur Wirksamkeit des Biosilimars habe ihren primären Endpunkt erreicht: das Medikament habe keine klinisch bedeutsamen Unterschiede zum Referenzpräparat Eylea von Bayer mit diesem Wirkstoff aufgewiesen, teilte der Generikahersteller mit.

Das Biosimilar könne eine Behandlungsoption für Patienten mit neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration sein, einer der Hauptursachen für Sehbehinderung und fortschreitenden Sehverlust bei älteren Erwachsenen, teilte Sandoz weiter mit und kündigte an, in den kommenden Monaten einen Antrag auf Zulassung des Medikaments sowohl in den USA als auch in der Europäischen Union zu stellen.

Eylea ist ein Blockbuster-Medikament von Bayer, dessen Patent aktuell 2025 abläuft.

Die Novartis-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,71 Prozent tiefer bei 90,27 Franken.

