Philippinen rüsten sich für Supertaifun 'Fung-Wong'

09.11.25 13:36 Uhr

MANILA (dpa-AFX) - Gerade erst hat ein Taifun auf den Philippinen Hunderte Menschen in den Tod gerissen - nun zieht ein neuer und noch stärkerer Wirbelsturm auf den Inselstaat zu. "Fung-Wong" sorgte bereits vor seiner Ankunft in dem südostasiatischen Land für heftige Winde und sintflutartige Regenfälle. Mindestens zwei Menschen kamen in den östlichen Provinzen Catanduanes und Samar ums Leben, wie der Katastrophenschutz am Sonntag mitteilte.

"Fung-Wong" ist nach Angaben des Wetterdiensts Pagasa ein Supertaifun

- ein besonders starker und gefährlicher tropischer Wirbelsturm. Er

befand sich demnach am Sonntag mit Windgeschwindigkeiten von 185 Kilometern pro Stunde östlich der Insel Luzon, auf der auch die Hauptstadt Manila liegt. Erwartet wird, dass der Sturm am Sonntagabend oder frühen Montagmorgen (Ortszeit) in der nördlichen Provinz Aurora auf Luzon auf Land trifft./gal/DP/mis