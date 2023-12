Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Plug Power zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,4 Prozent auf 4,22 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:07 Uhr 4,4 Prozent auf 4,22 USD. Die Plug Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,27 USD. Bei 3,99 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 6.914.058 Plug Power-Aktien.

Bei 18,88 USD markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 347,71 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.11.2023 bei 3,22 USD. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 23,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 09.11.2023 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 198,71 USD umgesetzt, gegenüber 188,63 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,502 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

