Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagvormittag ohne große Veränderung

Massive News for Plug Power Stock Investors

Plug Power Aktie News: Plug Power am Vormittag in Grün

Plug Power Aktie News: Plug Power am Donnerstagmittag kaum bewegt

Plug Power Aktie News: Plug Power am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Heute im Fokus

Tesla liefert erste Cybertrucks aus. Meta will wohl Threads im Dezember in der EU starten. Bechtle beabsichtigt die Emission von Wandelschuldverschreibungen in Millionenhöhe. Flughafen Hamburg tritt Wasserstoff-Netzwerk von Airbus bei.