Plug Power Aktie News: Plug Power am Mittwochmittag Verlust reich

Um 04.05.2022 12:22:00 Uhr ging es für die Plug Power-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 20,55 EUR. Die Abwärtsbewegung der Plug Power-Aktie ging bis auf 20,35 EUR. Bei 20,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 8.687 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,30 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 50,24 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2021 bei 14,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Plug Power-Aktie mit einem Verlust von 44,07 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 01.03.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 151,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 161,91 USD. Im Vorjahreszeitraum waren -316,34 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2022 erfolgen.

Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,232 USD einfahren.

