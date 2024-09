Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken Plug Power am Nachmittag ins Minus

So bewegt sich Plug Power

Die Aktie von Plug Power gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Plug Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,2 Prozent auf 1,69 USD ab.

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 1,69 USD. Der Kurs der Plug Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,69 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,71 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 948.272 Plug Power-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,80 USD. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 420,41 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.09.2024 (1,70 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,30 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Plug Power 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 08.08.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,40 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 44,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 260,18 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 143,35 Mio. USD.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,200 USD je Plug Power-Aktie.

