Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power fällt am Donnerstagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 2,03 USD abwärts.

Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,4 Prozent auf 2,03 USD ab. Die Plug Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,94 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 1,98 USD. Bisher wurden heute 2.860.585 Plug Power-Aktien gehandelt.

Am 10.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,03 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 443,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,94 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Plug Power-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Plug Power veröffentlichte am 09.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,46 USD gegenüber -0,35 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 120,26 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 42,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 210,29 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Plug Power-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.08.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,193 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

