Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 52,32 EUR. Der Kurs der Plug Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 52,30 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,80 EUR. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.180 Stück gehandelt.

Am 26.01.2021 markierte das Papier bei 61,69 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.03.2020 Kursverluste bis auf 2,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -0,124 USD je Aktie aus.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Plug Power Inc