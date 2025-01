Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 7,0 Prozent auf 2,67 USD ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Plug Power-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 7,0 Prozent auf 2,67 USD ab. Die Plug Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,64 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,83 USD. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.303.108 Stück gehandelt.

Am 02.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,14 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 92,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 1,61 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Plug Power gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,25 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,47 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 173,73 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 198,71 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -1,237 USD je Aktie aus.

