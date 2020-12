Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power zeigt sich gestärkt

Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 23,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Plug Power-Aktie bisher bei 23,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.722 Plug Power-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.12.2020 erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 17.03.2020 auf bis zu 2,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2021 einen Verlust in Höhe von -0,237 USD je Aktie ausweisen dürften.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

