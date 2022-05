Plug Power Aktie News: Anleger schicken Plug Power am Nachmittag auf rotes Terrain

Der Plug Power-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 19.05.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 15,43 EUR. Die Abwärtsbewegung der Plug Power-Aktie ging bis auf 14,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 126.202 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,30 EUR an. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 62,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 12,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 26,05 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Plug Power am 09.05.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Plug Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 140,80 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 144,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -316,34 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Plug Power-Bilanz für Q2 2022 wird am 09.08.2022 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2023 -0,315 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie gibt ab: Plug Power erleidet weiterhin Verluste

Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

Plug Power kooperiert mit Walmart: CEO nennt Details zum Deal - Starkes Wachstum für Wasserstoff-Markt erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc.

Bildquellen: Plug Power Inc