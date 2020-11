Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power gefragt

Die Plug Power-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 20,18 EUR. Die Plug Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,20 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 11.374 Plug Power-Aktien.

Bei einem Wert von 21,49 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2020 00:00:00). Bei einem Wert von 2,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.03.2020 00:00:00).

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2021 -0,230 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

