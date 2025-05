Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Plug Power gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Plug Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 0,794 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 0,794 USD. Der Kurs der Plug Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,807 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 0,800 USD. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.298.357 Stück gehandelt.

Am 04.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,545 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 346,361 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,691 USD fiel das Papier am 17.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Plug Power-Aktie mit einem Verlust von 12,994 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 12.05.2025 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Plug Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 133,67 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 120,26 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,600 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie nach Zahlen schwächer: Abermals deutliche Verluste gemacht

Plug Power-Aktie +25 Prozent: Neue Kreditfazilität und vorläufige Zahlen

Plug Power-Aktie mit Mega-Kursrutsch im April: Das steckt dahinter