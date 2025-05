Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Plug Power-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,8 Prozent auf 0,794 USD abwärts.

Der Plug Power-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,8 Prozent auf 0,794 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Plug Power-Aktie bisher bei 0,790 USD. Bei 0,790 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.045.074 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2024 markierte das Papier bei 3,545 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 77,602 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,691 USD am 17.05.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 12,972 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Plug Power ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,15 Prozent auf 133,67 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 120,26 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Plug Power-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,598 USD je Aktie ausweisen dürften.

