Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag auf Höhenflug

Plug Power im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Das Papier von Plug Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 9,4 Prozent auf 0,863 USD.

Die Plug Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 9,4 Prozent auf 0,863 USD. Die Plug Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,869 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,816 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 2.116.921 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2024 auf bis zu 4,880 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 465,797 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 21.04.2025 auf bis zu 0,760 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,872 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Plug Power-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 03.03.2025 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 191,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 222,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,635 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Nach Kurseinbruch der Plug Power-Aktie: Analyst senkt Preisziel deutlich

Plug Power-Aktie dreht dennoch deutlich ins Plus: Plug Power macht mehr Verlust

Plug Power-Aktie erholt sich etwas nach Kursrutsch durch Analysten-Abstufung