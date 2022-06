Plug Power Aktie News: Plug Power am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kaum Ausschläge verzeichnete die Plug Power-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 22.06.2022 16:22:00 Uhr bei 15,89 EUR. Die Plug Power-Aktie legte bis auf 15,97 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Plug Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,09 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 15,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 139.938 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,30 EUR an. Gewinne von 61,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 12,24 EUR. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 29,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Plug Power veröffentlichte am 09.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Plug Power im vergangenen Quartal 140,80 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 144,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Plug Power -316,34 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Plug Power am 09.08.2022 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,347 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

NEL ASA-Aktie, Plug Power-Aktie & Co.: Warum bald der Durchbruch der Wasserstoff-Technologie gelingen könnte

Plug Power-Aktie gibt ab: Plug Power erleidet weiterhin Verluste

Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc.

Bildquellen: Plug Power Inc