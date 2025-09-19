DAX23.473 -0,7%ESt505.431 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.268 -0,1%Nas22.691 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1766 +0,2%Öl66,21 -0,7%Gold3.719 +0,9%
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power steigt am Nachmittag

22.09.25 16:11 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Plug Power. Das Papier von Plug Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,5 Prozent auf 2,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
2,06 EUR 0,18 EUR 9,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 2,24 USD zu. Die Plug Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,24 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,18 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.290.597 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 3,32 USD markierte der Titel am 08.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,55 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.05.2025 (0,69 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Plug Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plug Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 173,97 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 143,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.

2025 dürfte Plug Power einen Verlust von -0,614 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Plug Power Inc.

