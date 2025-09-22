Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Plug Power

Kurs der Plug Power

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Plug Power. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 2,58 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 2,58 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Plug Power-Aktie bis auf 2,52 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,91 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 48.714.773 Stück.

Bei 3,32 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 28,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 73,17 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Plug Power 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 11.08.2025 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,36 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 173,97 Mio. USD – ein Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 143,35 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,614 USD ausweisen wird.

