Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 2,46 USD.

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 2,46 USD. In der Spitze büßte die Plug Power-Aktie bis auf 2,45 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,48 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.334.832 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2023 auf bis zu 13,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 81,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 03.07.2024 auf bis zu 2,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 9,78 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Plug Power seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 09.05.2024 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 120,26 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 42,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 210,29 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 06.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -1,200 USD je Aktie aus.

