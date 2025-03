Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag höher

Kursverlauf

Die Aktie von Plug Power zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 1,60 USD zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 1,60 USD. Bei 1,63 USD markierte die Plug Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,55 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.800.758 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 4,88 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 205,96 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,38 USD. Dieser Wert wurde am 05.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 13,79 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 03.03.2025 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,46 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 191,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 222,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 08.05.2025 gerechnet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,638 USD je Plug Power-Aktie stehen.

