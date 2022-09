Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagvormittag mit Einbußen

Das Papier von Plug Power gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 23,10 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Plug Power-Aktie bis auf 23,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,10 EUR. Bisher wurden heute 9.499 Plug Power-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 41,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 44,07 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 12,24 EUR. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 88,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 09.08.2022. Das EPS lag bei -0,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 151,27 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 124,56 USD umgesetzt.

Am 10.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0,957 USD je Plug Power-Aktie.

