Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Dienstagnachmittag verlustreich

Die Aktie von Plug Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 2,09 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 2,09 USD. Bei 2,08 USD markierte die Plug Power-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 2,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 678.896 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.08.2023 markierte das Papier bei 8,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 330,46 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 1,94 USD erreichte der Anteilsschein am 09.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,19 Prozent.

Zuletzt erhielten Plug Power-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 08.08.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 143,35 Mio. USD, gegenüber 260,18 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 44,90 Prozent präsentiert.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,196 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

