Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagnachmittag im Bullenmodus

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Plug Power-Papiere zuletzt 34,3 Prozent.

Um 15:53 Uhr wies die Plug Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 34,3 Prozent auf 1,09 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Plug Power-Aktie bis auf 1,14 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 7.500.827 Plug Power-Aktien.

Bei 4,88 USD erreichte der Titel am 15.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 347,71 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2025 Kursverluste bis auf 0,76 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 30,27 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Plug Power-Aktie.

Am 03.03.2025 legte Plug Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,46 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,81 Prozent auf 191,47 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 222,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Plug Power-Bilanz für Q1 2025 wird am 08.05.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,629 USD je Plug Power-Aktie.

